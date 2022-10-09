لبنان/ العقل الحِكمَة العقيدة السليمة  التصميم الشجاعة الصدق الإقدام التأثير،

د.إسماعيل النجار ||

هُمآ أفضل السِمات ألتي إجتمعت بعليٍ بِن أبي طالب عليه افضل الصلاة والسلام،

وبالجينات الوراثية إجتمعوا جميعهم برجُلٍ واحد إسمَهُ السيد حسن عبدالكريم نصرالله،

قائد المقاومَة الإسلامية في لبنان،

صفات لم يحملها "مُجتَمِعَةً" منذ الغيبة الكُبرَىَ إلَّا هذا الحفيد الطاهر الطيِّب المقدام،

ماذا غَيَّرَ السيد نصرالله بكيان الإحتلال وكيفَ أثَرَ بهِ تأثيراً مباشراً وما هيَ التحولات الكبيرة التي حصلت في عهدهِ منذ العام 1992 لغاية اليوم.

لنبدأ بما سُمِّيَت دولة إسرائيل، هذا الكيان اللقيط الذي سَرَق كامل أرض فلسطين التاريخية، بوعدٍ بريطاني ومكرُمَة من المقبور عبد العزيز آل سعود الذي كتبَ للمندوب السامي البريطاني كتاباً مَهَرَهُ بختمِه وتوقيعه وقال له فيه لا مانع لدي من إعطاء فلسطين هذه لليهود الذين وصفهم (بالمساكين).

هذا الكيان سرَقَ فلسطين وما حولها من أراضٍ عربية، وعَربَدَ وقتلَ وأحرَق وظلَم ولم يتمكن من ردعِهِ أي أحد،

وكل ذلك بفضل دعم آل سعود السِرِّي له ومن خلفهم حكام الدويلات الخمس الأخرىَ والأنظمة (العربية) الرجعية العميلة المتواطئة وأمريكا وكل الغرب،

لكن عندما أراد الله التغيير وجاءَ نصرُ الله والفَتح تبدلت الأمور، حيث بدأَ هذا الكيان يواجهُ رجالاً مختلفون بالعقيدة والرجولة والشجاعة والإيمان وحُب الآخرة،

صغيرهم قبل كبيرهم كَرَّار غير فَرَّار لا يهمهم إن وقعَ الموت عليهم أم وقعوا على الموت، شعارهم هيهات مِنَّا الذِلَّة،

هؤلاء الضراغم قائدهم سماحة العشق والصدق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرُالله،

من أهم المتغيرات التي حصلت في عهدهِ وعلى يديه كانت كالتالي:

1_ تحرير أول أرض عربية بقوة السلاح وليس بالمفاوضات وإرغام الجيش الصهيوني على الإنسحاب منها(جنوب لبنان) .

2_ قهر الجيش الذي كان لا يُقهَر،

3_ تحويل إسرائيل من دولة مُعَربِدَة مُهاجِمَة إلى دولة مدافعة ترفع الجدران وتصنع الشَيَّارات خوفاً من رجال الله في لبنان أن يدخلوا ويحتلوا الجليل،

4_ تحويل إسرائيل إلى بقعة جغرافية محاصرة فعلياً بالنار والصواريخ نتيجة دعم المجاهدين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية،

5_ جعل إسرائيل تتوَسَط وتتوسل العالم لكي لا يهاجمها حزب الله،

6_ إجبارها على الإبتعاد عن حقوق لبنان وحرمانها من سرقة الغاز الفلسطيني بفعل تهديدات سيد المقاومة،

7_ مستوطنيها وصُحفييها وقادتها العسكريين أصبحوا يُصدقون أمين عام حزب الله ويثقون بهِ أكثر مِمَا يصدقون حكومتهم،

8_ تحويل لبنان من دولة جبنة وبسكويت إلى بعبع يُرعب أمريكا والغرب،

9_ إجبار نتانياهو في أحد المرات يعترف بأن إستخباراته لم تكُن تعلم أن إجتماعاً قصفته طائراته كان يحوي ضابطاً من حزب الله وقال نتانياهو لو كنا نعلم ما أقدمنا،

حيث أصبحت بيروت عاصمة المقاومة والرجولة وضاحيتها تشعُ نوراً من وجه مقاوميها،

اليوم آمَنَ العدو قبل الصديق بأن الحقوق لا تُستَرَد إلَّا بالقوة والفعل اليقين، لا بالبهورَة والإعلام الكاذب والمأجور.

واكبر شاهد بأن لبنان اليوم أقوى دولة عربية، هوَ وجود المقاومة الإسلامية فيه وسجل هذه المقاومة البطلة حافل بالإنتصارات والمواقف الصُلبَة،

لذلك لا إستخراج في الجهة المقابلة للغاز إذ لم نستخرِج غازنا ونفطنا، وإن اشتعلت الحرب، ما على الكيان اللقيط إلَّا أن يستعد للإحتراق بنيرانها،

إسرائيل ستركع أمام حزب الله لأن مَن هَزَّ لهم العصا ليس لبنان الرسمي، إنما حفيدُ موسى وعيسى ومُحَمَّد وعلي وأمَّهُ فاطمة الزهراء،

بيروت في...

9/10/2022

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