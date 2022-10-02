سوريا - لبنان - فلسطين

فريق سفارة عوكَر في لبنان أبطال ثرثَرَة من الوزن الثقيل،


د اسماعيل النجار||

 

تختلفُ الأفرقاء والأوزان في لبنان من الوزن الثقيل إلى الوزن الخفيف إلى وزن الريشة،

وما ينطبق على الفِرَق الرياضية والأولمبية ينطبق بالسياسة على غلمان سفارة قرن الشيطان في بيروت، وسفارة الشيطان الأكبر نفسه في عوكر،

في السياسة يُعتبَر هؤلاء أقزام بوزن الريشة، وفي العمالة والوشاية والثرثَرَة يُعتَبَرَون أبطال من الوزن الثقيل،

لكن في المعادلات الإقليمية والدولية هم غير موجودين أصلاً ولا يُحسب لهم أي حساب،

بالأصل هم موظفون صغار في ديوان السفير الملكي وفي مكتب تلقي الشكاوىَ في عوكر،

المؤسف أن هؤلاء في الإنتخابات صوتهم يوازي صوت أي معاق أو سليم مُعافَىَ ويشكلون رافعه لأسيادهم المتعاملين مع أميركا والصهاينة،

لكن عندما تصبح المواجهة كبيرة بين العمالقة والجبابرة في المنطقة والعالم، الحساب يُحسَب لحزب الله وفريقه فقط وليسَ لغيرهِم من الأقزام والغلمان،

في معادلة القوة السياسية والعسكرية تُعتَبَر "المقاومة" هي الرقم الصعب الذي يصعُب تخطيه أو شطبه ويُشَكِل صخرة كبيرة بوجه مخططات ومشاريع الأميركيين والصهاينة وأذنابهم في المنطقة،

هذه المقاومة الذي صَدحَ إسمها في كل مكان من العالم الحديث والمتطوِر، لا يمكن إغفالها أو تغافلها وهي القوة الوحيدة في المنطقة التي شبهها الغرب بآلة السحق المدمرة نسبةً لما فعله مقاتليها بعصابات الإرهاب كداعش والنُصرَة وغيرها في ميادين سوريا والعراق،

إذاً يا فريق عوكر عندما يجد الجَدّْ،

لا أحد يراكم أو يسمعكم وينتهي دوركم وستنتهون بين الأقدام،

أما مَن تعادونهم هؤلاء في لبنان هم الأصل والأساس والمعضلة التي ترعب أسيادكم الأميركيين، لذلك لو كنتم لستم على ديننا المقاوم، نقول لكم صلُّوا عالنبي شوَي قبل ما تجرفكم الطوفَة.

 

بيروت في...

2/10/2022

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فريق سفارة عوكَر في لبنان أبطال ثرثَرَة من الوزن الثقيل،
السيد نصر الله الدولة اللبنانية هي التي تأخذ القرار الذي تراه مناسبا لمصلحة البلاد في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
الطوائف اللبنانية جميعها ليسَت بخير، فقط الطائفية بألف خير
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية
المسجد الأقصى أصبح تحت سيادة الإحتلال
لبنان.. مجلس النواب يقر مشروع موازنة 2022
عن غرق زورق هاربين من لبنان..!
لبنان/ ترسيم الحدود مع فلسطين بقوَّة سلاح المقاومة هوَ القشة ألتي قَصَمَت ظهر البعير السعودي،
اميركا تريد تصفية ملفها السوري على حساب العراق!
رفع الحصار أو الدمار
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك