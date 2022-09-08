عاجل : المحكمة الاتحادية ترد دعوى حل البرلمان
سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان على أبواب الإنهيار الشامل وإسرائيل تهرب إلى الأمام،


د إسماعيل النجار ||   تزداد الأمور تعقيداً في لبنان سياسياً وإقتصادياً على وقع التحديات والتهديدات المتبادلة بين المقاومة والعدو الصهيوني، وإرتفاع كبير في سعر صرف الدولار خصوصاً بعدما ألغىَ المبعوث الأميركي زيارةً له  كانت مرتقبة إلى لبنان بالأمس في ظل مناورة أميركية بغية المماطلة وتعطيل مفعول تهديدات حزب الله لإسرائيل، واقتراب إعلان فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية الغير مباشرة التي وصلت إلى طريق مسدود بسبب ثلاث نقاط بقيت عالقة، داخلياً الوضع الأمني على الحدود بين لبنان وفلسطين متوتر للغاية وضبط الأعصاب من الجهتين يمارس على أعلى مستوىَ له منذ سنوات بسبب معرفة الطرفين حجم خطورة المرحلة ونتائج الحرب المدَمِرَة إن حصلت؟ إسرائيل التي أتَمَت استعداداتها العسكرية تناوِر وتماطل وتحاول جاهدة تعطيل مفاوضات الملف النووي وتهرب إلى الأمام بإتجاه سوريا بعدما عَجِزت عن مواجهة حزب الله الذي هددها بتعطيل العمل في حقولها النفطية وشَل حركتها التي كانت قائمة في حقل كاريش، وهي تحاول رسم معادلات جديدة في لبنان والمنطقة، في الأزمة الداخلية لا بصيص أمل أو ضوء في آخر النفق بخصوص التشكيلة الحكومية والعين على الإستحقاق الرئاسي الذي يترنح بين الفراغ وحكومة إنتقالية قد تفاجئ الجميع، بكل الأحوال العين على موقف حزب الله  من مناورات واشنطن بربط الترسيم بإنتخابات الرئاسة كشرط أساسي، وهل سينفذ تهديداته أم أنه سيتراجع عنها؟  مع كل ما يجري تبقى ثقة الناس بهذه المقاومة كبيرة جداً لا تخيب، ولأول مرة في تاريخ هذه المقاومة جمهورها يطالبها بفتح النار على العدو بلا رحمة رأفة بأوضاعهم الأقتصادية والمعيشية التي وصلوا إليها نتيجة الحصار الأميركي اللئيم، روسيا المنشغلة في حربها ضد الناتو ورغم تواطئ تل أبيب ضدها إلَّا أنها لا زالت تسير معها بإتفاقية عدم الإحتكاك التي تمنحها بطاقة خضراء في الهجوم على سوريا والإعتداء عليها وتدمير مرافقها المدنية الإقتصادية دون الأخذ بعين الإعتبار مصالح دمشق، معتبرةً ضمنياً أن أولوياتها في سوريا تنفيذ اتفاقها مع واشنطن بإخراج إيران منها.   بيروت في...             8/9/2022
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان على أبواب الإنهيار الشامل وإسرائيل تهرب إلى الأمام،
مجلس الأمن يعتدي على سيادة لبنان ويُبيحُها لليونيفيل
رؤى وفِكَرٌ تطويريّة لعمل الجبهة الوطنيّة التّقدميّة في سورية ( 18 )
الجامعة اللبنانية في فم الحوت
 رد على رئيس الوزراء الفرنسي القدس عاصمة فلسطين الأبدية 
قضية الإمام السيد موسى الصدر نارٌ أُوقِدَت لن تنطفئ
ألمانياً مثالاً.. 180 يوماً دمرت اقتصاد أوروبا لكن ماذا عن سوريا؟
سوريا.. سماع دوي انفجارات بمحيط مطار حلب
لبنان فرَضَ نفسه بقُوَّة المقاومة بوجه أميركا وإسرائيل، 
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟ 
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 396.83
ريال سعودي 384.62
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.78
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك