سوريا - لبنان - فلسطين

الحرب واقعة لا مفر منها ولبنان لن يستخرِج غاز إلَّا بعدها،


د.  إسماعيل النجار ||   لِمَن ينتظرون هوكشتاين الآتي إلينا من خلف المحيطات ويعتقدون بأنه يحمل في جُعبتهِ المَن والسلوَىَ للبنانيين هُم واهمون! هذا الرجل لا يخرج من جوفهِ عسَل وإنما سموم قاتلة لشعبنا المُخَدَّر صاحب النكتة في النوائب والمصائب، إسرائيل أبلغته رسمياً موافقتها إعطاء لبنان قسماً من الحقول بشرط ترك المنطقة المتنازع عليها لها وعدم المساس بالحدود البريَة، وهي مُصِرَة على إستخراج الغاز في أيلول ولكن عن مسافات أبعد بقليل من المسافة التي كانت مُقَرَرَة وضع المنصة فيها من قبل، بالإضافة إلى ذلك فإن معلومات وثيقة وردَت حول إرسال رسائل دعم من لبنان للمواقف الصهيونية ضد حزب الله، أُرسِلَت من الداخل اللبناني ومن مرجعيات سياسية معادية للمقاومة  "وغيرها؟؟؟" نقلتها إلى تل أبيب سفارات غربية عاملة في لبنان مطالبةً بالرد على حزب الله بقوة إذا ما قصف المنصات، التقارير الغربية الواردة لا تحملُ في طيَّات أوراقها أي بشائر خير بحَل قريب رغم الحديث الفرنسي عن إنفراجات، أما في الداخل الصهيوني كَثُرَ الحديث عن تهديدات السيد نصرالله والبعض طالب الجيش والحكومة عدم غض الطرف عن ما تحملُ هذه التهديدات من مخاطر على الإقتصاد الإسرائيلي والهجرة العكسية، والبعض دعا الحكومة الصهيونية التنازل للبنان عن كل ما يريد تجنباً للحرب التي قد تتدحرَج ولا أحد يعرف نهايتها، بينما هدد جنرالات الحرب برد غير متوازن وقاسي لا طاقة للبنان به في حال نشبت الحرب مع حزب الله، كل السيناريوهات تَشي بأن الحرب واقعة لا محَآلة وأن كافة المحاولات التي تقوم بها تل أبيب لتجنبها لن تجدي نفعاً في ظل إصرار السيد نصرالله على تحقيق كافة مطالب الشعب اللبناني بالحرف، حزب الله يعلم تمام العلم أن ازمة الرغيف المفتعلة والتي ستتفاقم في بعلبك الهرمل تحديداً هي جزء من الحرب المُعلَنه عليه، وهو يحاول حلحلة الأمور بقوة وصمت من دون أن يؤثر ذلك على تصديه للعدو الصهيوني في أزمة الغاز، ولكن ستخرج الأمور عن السيطرة بعد إطلاق أول صاروخ، رغم أن المقاومة ستحاول جاهدة أن تحصر هذه المعركة بالمياه والغاز فقط، وستضغط بإتجاه تحصيل الحقوق والوقوف عند هذا الحد، لكن النوايا الصهيونية المبيتَة بسرقة نفط وغاز لبنان ستفرض صداماً عسكرياً في البر والبحر والجو ربما لا تنتهي بأشهُرٍ قليلة،  المقاومة في أعلى درجات التأهب والجهوزية، والجيش الصهيوني كذلك الأمر، وأقدامنا دخلت شهر آب اللهاب من بوابة الحَر الخمسيني، والصدام العسكري قادم رغم الوساطة الفرنسية والسبب تملص واشنطن من تعهداتها بإستثناء لبنان وسوريا من قانون قيصر لإستجرار الغاز والكهرباء من الأردن، فهل تحصل عمليات إغتيال قبل الموعد تُربِك لبنان وكافة القوى السياسية فيه؟ الجواب سيأتي على طبق من فضة قريباً جداً بإذن الله،.   بيروت في...               30/7/2022
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرب واقعة لا مفر منها ولبنان لن يستخرِج غاز إلَّا بعدها،
لبنان تعلن الحداد الوطني في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت
البرقية 303 الملغاة هي روح القوانين لمنع التعامل مع العدو
السيد حسن نصر الله: كل الحقول التي تنقب فيها إسرائيل في دائرة التهديد
حزبُ اللَّه المارد المُرعب بوجه إسرائيل،
مغارة شياطين بلباس الدين..!
رؤى وفِكَرٌ تطويريّة لعمل الجبهة الوطنيّة التّقدميّة في سورية ( 17 )
حزب أللَّه إنتَ جَبَّار وبسبع رواح..!
حريق كبير قرب محطة وقود بمدينة الضاحية الجنوبية في لبنان
إصابة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق بجروح بعد استهدافه من قبل مسلحين بالضفة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 76.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.8
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك