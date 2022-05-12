كاتب بريطاني..الغرب لايمكنه غسل عار التواطؤ مع إسرائيل

فهد الجبوري ||

· الكاتب البريطاني المعروف ديفيد هيرست معلقا على مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة :

ديفيد هيرتس ، الصحافي والكاتب المعروف كتب مقالة تحليلية في موقع ميدل ايست آي Middle East Eye , وهو الموقع الذي يترأسه مند عدة سنوات حول حادثة قتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة يوم امس الأربعاء من قبل جنود الاحتلال الصهيوني انتقد فيها صمت الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها قتل مراسلة قناة الجزيرة أثناء تغطيتها لما يجري من حصار وانتهاكات صهيونية في محيط مدينة جنين بالضفة الغربية .

وقال هيرتس " أن شيرين قد ضحت بحياتها لتطلع العالم على حقيقة ما يجري في فلسطين " مشددا " أن ابو عاقلة ليست وحدها فهناك فلسطينيات يمتلكن الشجاعة مثلها يفعلن الشئ نفسه ، وما يحدث لهن هو وصمة عار في ضمير العالم الغربي الذي يلبس مسوح القيم الأخلاقية عندما يكون ذلك في مصلحته ، ويرميها في سلة النفايات عندما لا تخدمه "

وقال " نحن موقنون من شئ واحد وهو ان البلدان نفسها التي رأت نفسها مدافعة عن الحق في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا ، ستلتزم الصمت ازاء مقتل شيرين التي بمقتلها يصل عدد الفلسطينين الذين قتلتهم إسرائيل هذا العام ٥٨ شخصا ، مثلما حدث مع من قضوا قبلها برصاص الجيش الاسرائيلي "

وحمل هيرتس الولايات المتحدة المسؤولية الى جانب إسرائيل عن جربمة قتل شيرين أبو عاقلة قائلا إن جميع وزراء خارجية امريكا سواء كانوا يمينيين أو ليبراليين هم مذنبون في مقتل أبو عاقلة تماما مثل القناص الذي كان إصبعه على الزناد.

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