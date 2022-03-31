ماهو يوم الأرض الفلسطيني ؟

متابعة ـ فهد الجبوري ||

يحيي الفلسطينيون في ٣٠ مارس / آذار من كل عام ذكرى يوم الأرض من خلال الخروج الى الشوارع والتظاهر في معظم المدن الفلسطينية ، وهي المناسبة التي يحرصون على احيائها منذ سنة ١٩٧٦ ، عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على المواطنين الفلسطينيين في أراضي ١٩٤٨ الذين كانوا يتظاهرون احتجاجا على مصادرة الأراضي الفلسطينية في شمال الكيان المحتل لتوطين المستوطنيين اليهود فيها .

وتجري المسيرات الاحتجاجية هذا العام بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة وحالة الإنذار القصوى التي فرضتها حكومة الاحتلال بعد مقتل ١١ صهيونيا في الأسبوع الماضي في ثلاث عمليات فدائية .

وقد وقعت اخر تلك العمليات الثلاثاء الماضي في تل ابيب وأدت الى مصرع خمسة من الصهاينة وذلك في أعقاب عمليات اخرى خلال الأسبوع . وقد قامت قوات الاحتلال اثر ذلك بحملات اعتقال واسعة للفلسطينيين رافقها تهديدات بالأنتقام من مجموعات اليمين الصهيوني المتطرف .

ويعتبر يوم الأرض حدثا محوريا في الصراع العربي - الإسرائيلي كونه المرة الأولى التي ينظم فيها العرب الفلسطينيون منذ عام ١٩٤٨ احتجاجات على السياسيات الصهيونية وبالخصوص قرارات مصادرة أراضي الفلسطينين ومنحها الى المستوطنيين الصهاينة .

وقد اصبح هذا اليوم ذكرى لتجسيد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه وتخليدا لشهداء يوم الأرض .

ويعيش حوالي ١،٦ مليون فلسطيني في أراضي ١٩٤٨ ، فيما يبلغ عدد الفلسطينيين المقدر في نهاية ٢٠٢١ حوالي ١٣،٨ مليون ، يعيش ٥،٣ مليون منهم في دولة فلسطين ، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي ٦،٢ مليون ، ويستغل الاحتلال الصهيوني أكثر من ٨٥٪من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية .

هذا وقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام ١٩٤٨ وحتى اليوم نحو ١٠٠ الف شهيد ، فيما بلغ عدد الشهداء منذ انتفاضة الأقصى ١١،٣١٠ شهداء خلال الفترة من ٢٩/٩/٢٠٠٠ وحتى ١٣/١٢/٢٠٢١.

ويشار الى أن العام ٢٠١٤ كان أكثر الأعوام دموية حيث سقط ٢,٢٤٠ شهيدا منهم ٢,١٨١ استشهدوا في قطاع غزة ، أما خلال العام المنصرم ( ٢٠٢١ ) فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين ٣٤١ شهيدا منهم ٨٧ شهيدا من الأطفال و ٤٨ سيدة ، فيما بلغ عدد الجرحى ١٢,٥٠٠ جريحا ، أما عدد الأسرى في سجون الاحتلال كما هو في نهاية شباط ٢٠٢٢ فبلغ ٤,٤٠٠ أسيرا ( منهم ١٦٠ أسيرا من الأطفال ، بالإضافة الى ٣٣ اسيرة ) ، كما قامت قوات الاحتلال باعتقال نحو ٨٠٠٠ مواطنا في كافة الأراضي الفلسطينية من بينهم نحو ١٣٠٠ طفل و١٨٤ سيدة .

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