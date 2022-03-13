إنجازات إيران نورٌ على نور وإنجازات اللبنانيين إهداء الغاز لإسرائيل.

د.إسماعيل النجار ||

فاجئت إيران الجميع عندما كانوا يظنون أنها دولة مساجد وعبادة وفتاوَىَ على الطريقة السعودية، وأنها ستكون جمهورية متخلفة معقدة مذهبياً تتناحر مع نظيرتها السعودية ومَن يقف خلفها في العالم العالم الإسلامي المترهِل،

فكانت حسابات بيدرهم غير مطابقة لبيدر جمهورية الإمام الخميني العظيم،

فأصبحت دولة النانو والنووي والصواريخ ودولة نور واحد ونور إثنين، ودولة المواقف الشجاعه الصلبة التي تميزَت بها وبجرأتها على تحدي الأعداء حتى أقوى وأعتى قوة في العالم.

فأصبحت مدرسة تعلمت من مواقفها روسيا وكوريا والصين وغيرهم.

صحيح أن في داخل إيران تناقضات سياسية، لكن هناك إجماع حول السيادة والثروة والإنجازات العلمية، ويعتبرها الجميع خطاً أحمر ممنوع الإقتراب منها أو المساس بها،

الأمر في إيران الإسلام يختلف عن لبنان المتشدق بالتعددية والفسيفساء الطائفية التي تحولت نقمة وليست نعمة وأصبحت دولة مزارع يموت فيه المُزارع من الجوع،

دولة حكمها شُذاذ أفآق وأمراء حرب لا شفقة ولا رحمة في قلوبهم وليسوا من أصحاب الغيرَة على الوطن والخبرة والحكمة بياعين أوطان من الطراز الرفيع.

وحدها في لبنان المقاومة هي التي جعلت لبنان محَط أنظار العالم، ومركز إهتمام أميركا والغرب بسبب قوتها وعنفوانها وإذلالها لكيانهم الغاصب الذي يُمثِل كلبهم المسعور في المنطقة.

لبنان الذي يحكمه رجال المال والأعمال والمصارف وأمراء الميليشيات قدموا مصالحهم الشخصية الضيقة على مصالح اللبنانيين ومصلحة الوطن حتى وصل بهم الأمر إلى المساومة على ما تبقى للبنانيين من أمل ألآ وهي الثروة النفطية، فتمت التسويات من تحت الطاولة َبدأ البيع والشراء بها.

الأمر بلغَ مبلغاً خطيراً وصلَ مسامع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي أعتبر ان النفط والغاز خطاً أحمر يمنع المساس بهم وأن مَن يعتقدون أنهم يستطيعون تمرير صفقة لصالح الكيان الغاصب هم واهمون ومشتبهون ويجب أن يعلموا أنهم لامسوا محرمات المقاومة بخطوطها الحمراء التي إذا ما حاولوا تجاوزها فإن الأرض ستشتعل تحت أقدامهم، وأن التراب سيتحول إلى كُتَل من نار تحرق كل مَن يتجرَّء،

المسألة ليست مزحة من مزحات أولئِكَ الذين حطموا لبنان وممكن أن تمُر، هنا الأمر مختلف والغاز مكمن الخطر الذي سيتحول الى بركان سوف ينفجر بهم حتى ولو كانوا فلذات الأكباد.

إن أهم إنجازات الفريق السياسي اللبناني الحاكم، إستجلاب الإحتلال، والتحريض على المقاومة، وسرقة المال العام، وأموال المودعين، وتوريث أبنائهم،

بينما انجازات المقاومة معروفة وليست معزوفة لنعيدها على مسامعهم مَن أراد أن يفهم قد فَهِم ومَن لا يريد فما فعل،

لذلك نرى كمراقبين خطراً على الإنتخابات والخطر الأكبر على النفط والغاز، ولكن بثقتنا بالله وبالمقاومة فأننا نقول لهم إن لبنان لنا وللنفط والغاز ربٌ يحميه،

بيروت في....

14/3/2022

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