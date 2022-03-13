سوريا - لبنان - فلسطين

إنجازات إيران نورٌ على نور وإنجازات اللبنانيين إهداء الغاز لإسرائيل.


د.إسماعيل النجار ||

 

فاجئت إيران الجميع عندما كانوا يظنون أنها دولة مساجد وعبادة وفتاوَىَ على الطريقة السعودية، وأنها ستكون جمهورية متخلفة معقدة مذهبياً تتناحر مع نظيرتها السعودية ومَن يقف خلفها في العالم العالم الإسلامي المترهِل،

فكانت حسابات بيدرهم غير مطابقة لبيدر جمهورية الإمام الخميني العظيم،

فأصبحت دولة النانو والنووي والصواريخ ودولة نور واحد ونور إثنين، ودولة المواقف الشجاعه الصلبة التي تميزَت بها وبجرأتها على تحدي الأعداء حتى أقوى وأعتى قوة في العالم.

فأصبحت مدرسة تعلمت من مواقفها روسيا وكوريا والصين وغيرهم.

صحيح أن في داخل إيران تناقضات سياسية، لكن هناك إجماع حول السيادة والثروة والإنجازات العلمية، ويعتبرها الجميع خطاً أحمر ممنوع الإقتراب منها أو المساس بها،

الأمر في إيران الإسلام يختلف عن لبنان المتشدق بالتعددية والفسيفساء الطائفية التي تحولت نقمة وليست نعمة وأصبحت دولة مزارع يموت فيه المُزارع من الجوع،

دولة حكمها شُذاذ أفآق وأمراء حرب لا شفقة ولا رحمة في قلوبهم وليسوا من أصحاب الغيرَة على الوطن والخبرة والحكمة بياعين أوطان من الطراز الرفيع.

وحدها في لبنان المقاومة هي التي جعلت لبنان محَط أنظار العالم، ومركز إهتمام أميركا والغرب بسبب قوتها وعنفوانها وإذلالها لكيانهم الغاصب الذي يُمثِل كلبهم المسعور في المنطقة.

لبنان الذي يحكمه رجال المال والأعمال والمصارف وأمراء الميليشيات قدموا مصالحهم الشخصية الضيقة على مصالح اللبنانيين ومصلحة الوطن حتى وصل بهم الأمر إلى المساومة على ما تبقى للبنانيين من أمل ألآ وهي الثروة النفطية، فتمت التسويات من تحت الطاولة َبدأ البيع والشراء بها.

الأمر بلغَ مبلغاً خطيراً وصلَ مسامع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي أعتبر ان النفط والغاز خطاً أحمر يمنع المساس بهم وأن مَن يعتقدون أنهم يستطيعون تمرير صفقة لصالح الكيان الغاصب هم واهمون ومشتبهون ويجب أن يعلموا أنهم لامسوا محرمات المقاومة بخطوطها الحمراء التي إذا ما حاولوا تجاوزها فإن الأرض ستشتعل تحت أقدامهم، وأن التراب سيتحول إلى كُتَل من نار تحرق كل مَن يتجرَّء،

المسألة ليست مزحة من مزحات أولئِكَ الذين حطموا لبنان وممكن أن تمُر، هنا الأمر مختلف والغاز مكمن الخطر الذي سيتحول الى بركان سوف ينفجر بهم حتى ولو كانوا فلذات الأكباد.

إن أهم إنجازات الفريق السياسي اللبناني الحاكم، إستجلاب الإحتلال، والتحريض على المقاومة، وسرقة المال العام، وأموال المودعين، وتوريث أبنائهم،

بينما انجازات المقاومة معروفة وليست معزوفة لنعيدها على مسامعهم مَن أراد أن يفهم قد فَهِم ومَن لا يريد فما فعل،

لذلك نرى كمراقبين خطراً على الإنتخابات والخطر الأكبر على النفط والغاز، ولكن بثقتنا بالله وبالمقاومة فأننا نقول لهم إن لبنان لنا وللنفط والغاز ربٌ يحميه،

 

بيروت في....

        14/3/2022

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إنجازات إيران نورٌ على نور وإنجازات اللبنانيين إهداء الغاز لإسرائيل.
سوريا لن تخذل اصدقائها 
لبنان/ جنبلاط مُرتبِك إنتخابياً في الشوف وإقليم الخروب
لَن يحجب الدخان الكثيف في كييڤ فلسطين واليمن عن أنظارنا.
خبير سوري: المخابرات التركية تشرف على عملية نقل 2500 إرهابي إلى اوكرانيا
حزب الله ينفي نفياً تاماً ما تداولته وسائل إعلامية حول وصول قوة إسرائيلية إلى مخبأ مسيّرات للمقاومة
حريق هائل وسط دمشق يسفر عن 7 ضحايا
لبنان/ وزير الخارجية يبيع الموقف..!
انيس النقاش ملهم فاق ملهميه…
لبنان/ بين الليلكي وحي ماضي والإوزاعي وحوشٌ تتجوَّل يمسك بها البطل؟
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع :
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع :
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع :
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد : سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
فيسبوك