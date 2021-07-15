في ذكرى الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة الإسلامية في لبنان على العدو الصهيوني

فهد الجبوري ||

مرت علينا هذا الأسبوع الذكرى السنوية الخامسة عشرة للانتصار الكبير الذي حققته المقاومة الإسلامية ( حزب الله ) على الكيان الصهيوني الغاصب .

هذه الذكرى تعيد الى الأذهان البطولات والتضحيات التي سطرها مقاتلوا حزب الله وهم يواجهون بكل شجاعة آلة الحرب الصهيونية ، ودباباته المتطورة ، وطائراته الحربية التي كانت تقصف المدن والقرى والمنازل والمستشفيات والمنشآت المدنية .

لقد حددالكيان الصهيوني مهلة اسبوع الى عشرة أيام

لتحقيق أهدافه من هذا العدوان وفي مقدمتها تدمير حزب الله ونزع سلاحه ، وتحرير جنوده الأسرى لدى حزب الله .

لكن بسالة ومقاومة ابطال الحزب المتوكلين على الله تعالى ، والواثقين بوعد الله في النصر ، ووجود القيادة الحكيمة الواعية والشجاعة ، أفشلت هذا العدوان ، وأحدثت الصدمة لدى قادة الكيان الصهيوني ، وتمكنت المقاومة ، بعد استيعاب العدوان ، من أخذ زمام المبادرة ملحقة خسائر بشرية ومادية بالعدو لم تلحق به منذ اغتصابه لفلسطين في العام ١٩٤٨ .

وبدلا من عشرة أيام كما كان العدو يحلم بذلك ، استمرت الحرب ٣٤ يوما ، تكبد العدو الصهيوني خلالها ١٦٤ قتيلا ( ١١٩ عسكري ، و٤٥ مدني ) ، وقد أطلقت المقاومة ما يقارب من ٤٠٠ صاروخ على الكيان الصهيوني .

من أهم نتائج تلك الحرب ، هي أن المقاومة فرضت معادلة جديدة جعلت العدو الصهيوني يفكر ألف مرة قبل القيام بعدوان جديد على لبنان .

وهذا ما حصل فعلا ، حيث أن العدو لم يجرأ منذ تلك الحرب على شن أي عدوان جديد ، وهو يعلم أن قدرات حزب الله قد تضاعفت بشكل كبير ، ويمتلك الآن ترسانة صواريخ متطورة تصل الى كل النقاط والمدن داخل فلسطين المحتلة .

واذا كان حزب الله قد أطلق في تلك الحرب ما يقارب من ٤٠٠ صاروخ ، فإنه وطبقا لمصادر العدو نفسه قادر أن يطلق بين ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ صاروخ باليوم الواحد .

وقد استذكرت صحافة العدو بمرارة نتائج تلك الحرب الكارثية على الكيان الغاصب ، وقد نشرت صحيفة هاآرتس هذا الأسبوع مقالة للزعيم السابق لحزب ميريتس زاهاف غالون قال فيها " لقد أصبحت الحرب اللبنانية الثانية رمزا للحماقة واللامسؤلية عند الحكومة والجيش اللذين جرا البلاد الى حرب غير ضرورية في الوقت الذي يخفيان الفشل وراء الأكاذيب ".

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