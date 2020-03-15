تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا، ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 7 أشخاص.

وأكد وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي، ضرورة الالتزام بكل القرارات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة المرض، وأن "القانون سيطبق على المخالفين وتعليمات الحكومة ملزمة للجميع"، مضيفا: "نأمل أن تخف العدوى بعد أسبوعين وسنتخذ القرار المناسب حينها".

من جانبه، أوضح وزير الصحة، سعد جابر، أن الحالة الأولى من أصل الـ6 تم رصدها لدى مواطن قادم من بريطانيا يوم 8 آذار، وتم لاحقا تسجيل الإصابة بالفايروس لدى 4 سياح فرنسيين، مضيفا أن الإصابة السادسة لمواطن أردني خالط سائحة أميركية غادرت بعد إقامتها ليومين في الأردن، وكانت قادمة من مصر، وأشار إلى أن جميع الحالات قادمة من الخارج.