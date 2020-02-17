الجيش السوري يعلن تحرير حلب بالكامل

أعلن الجيش السوري تحرير مدينة حلب بالكامل، بعد تأمين حي جمعية الزهراء غرب المدينة، كما بسط سيطرته على مدينتي حريتان وعندان بريف حلب الشمالي الغربي، وذلك بعد مواجهات مع “جبهة النصرة الارهابية ”.،

وذكرت قناة “الميادين” أنّ “الجيش السوري حررّ قرى حيان وبيانون وتل مصبين بريف حلب الشمالي بعد انسحاب جبهة النصرة منها”، مؤمناً مدينة حلب بالكامل بعد سيطرته على صالات الليرمون.

ورغم سيطرة الجيش السوري على كامل حلب في العام 2016 إثر معارك وحصار استمرا أشهرا عدة للفصائل الارهابية في أحيائها الشرقية، بقيت المدينة هدفا لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وللفصائل الارهابية المنتشرة عند أطرافها الغربية والشمالية وفي قرى وبلدات ريفها الغربي.