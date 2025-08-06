روسيا تلغي القيود على نشر أسلحة نووية

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لم تعد تفرض "أي قيود" على نشر الأسلحة المتوسطة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك غداة رفع الحظر عنها، متهما واشنطن بتأجيج السباق على التسلح.

تتعلق هذه الأسلحة بفئة من الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية أو تقليدية تُطلق من الأرض ويراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، أي إنها قادرة على بلوغ أوروبا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال إحاطة صحافية: "لم تعد هناك قيود في هذا الصدد في روسيا ... بالتالي تعتبر روسيا مخولة، إذا لزم الأمر، اتخاذ التدابير المناسبة".

ونبه إلى أنه "ينبغي عدم توقع إصدار إعلان" في حال نشر موسكو لهذه الصواريخ لأنها "مسألة حساسة وسرية".

وأعلنت وزرة الخارجية الروسية، الاثنين، أن روسيا سترفع حظرها على نشر الأسلحة المتوسطة المدى، متهمةً الولايات المتحدة بالتحضير لنشر أسلحة تهدد أمنها.

يُذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى عام 2019، والتي تحد من إنتاج ونشر هذه الأسلحة، متهمة موسكو بانتهاكها.