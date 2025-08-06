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تعيين لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني


أفادت وكالة أنباء "إرنا" بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر مرسوما عيّن بموجبه كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية علي لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

ولفتت الوكالة إلى أن لاريجاني، بناء على هذا التعيين الذي صدر اليوم الثلاثاء، يحل مكان سلفه علي أكبر أحمديان في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

تجدر الاشارة إلى، أن لاريجاني، كان قد تولى رئاسة السلطة التشريعية "مجلس الشورى الإسلامي" في إيران، لثلاث دورات متتالية.

كما يعتبر لاريجاني من كبار مستشاري سماحة  السيد علي الخامنئي.

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