تركيا تحبط مخططاً إرهابياً وتلقي القبض على زعيم تنظيم “فرات داوود”

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت (2 آب 2025)، إحباط مخطط تفجيري خطير كان يستهدف شخصيات بارزة في البلاد، وذلك بعد العثور على عبوتين ناسفتين داخل سيارة في محافظة بورصة بتاريخ 29 تموز.

وأوضحت التحقيقات أن المشتبه بهم على صلة بتنظيم “فرات داوود” الإجرامي، حيث شنت القوات الأمنية سلسلة مداهمات متزامنة في ثلاث مدن، أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص وضبط كميات من الأسلحة والمتفجرات.

وتمكنت الأجهزة المختصة من إلقاء القبض على زعيم التنظيم في جورجيا، وتمت عملية تسليمه إلى تركيا تمهيداً لمحاكمته، في إطار جهود أنقرة المتواصلة لتجفيف منابع الإرهاب وضمان الأمن الوطني.