الصفحة الدولية

البرازيل تحضّر لرد على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية


 

 

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ، أن بلاده تجهز رداً على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، إذ ذكر لولا دا سيلفا: "لطالما كنا منفتحين على الحوار، ونعمل حالياً على الرد على إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية".

وأضاف أن المواطنين والمؤسسات البرازيلية وحدها هي من يحق لها تحديد مسار تنمية البلاد، بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة.

فيما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الأربعاء على قرار بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل بسبب إجراءات تشكل "تهديدا" للولايات المتحدة.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "وقع ترامب اليوم أمراً تنفيذياً يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 40% على البضائع البرازيلية، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية إلى 50%".

في حين، أكد الرئيس البرازيلي في وقت سابق إنه إذا فرضت واشنطن رسوما جمركية على السلع البرازيلية فلن يندم على ما لا يمكن تغييره بل ستركز بلاده على إيجاد شركاء تجاريين آخرين.

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البرازيل تحضّر لرد على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية
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