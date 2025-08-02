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مجلس الأمن الدولي: لا مؤشرات على تفعيل آلية الزناد ضد إيران


أعلن الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي إيلوي ألفارو دي ألبا عدم وجود أي مؤشرات حتى الآن بشأن تفعيل آلية الزناد ضد إيران، حيث جاء هذا التصريح خلال ترؤسه للجلسة الشهرية لمجلس الأمن نيابة عن بنما التي تتولى الرئاسة الدورية لهذا الشهر.

وأوضح دي ألبا، السفير والممثل الدائم لبنما لدى الأمم المتحدة، أنه لم ترد أي إشارات رسمية من الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) حول نيتها لتفعيل هذه الآلية.

كما أشار إلى أن الموضوع يبقى قابلا للنقاش، خاصة فيما يتعلق بمستوى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتم تداوله في اجتماعات مجلس الأمن المقبلة.

فيما لفت دي ألبا إلى تعقيدات الملف النووي الإيراني، قائلا: "لا شك أن هذه القضايا شهدت تطورات متلاحقة، وما حدث من قصف ضد المنشآت الإيرانية دفع طهران لاتخاذ مواقف سياسية جديدة، مما يجعل هذا الملف أحد أولويات النقاش في مجلس الأمن".

بالمقابل، تواصل الدول الأوروبية تهديداتها بإنزال عقوبات جديدة عبر آلية الزناد، رغم تخليها عن التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة خلال العقد الماضي. ويأتي ذلك في وقت فقدت فيه هذه الآلية شرعيتها القانونية ومبرراتها السياسية، خاصة بعد الهجمات المتكررة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية.

ويعتبر أي محاولة لتفعيل آلية الزناد في هذه المرحلة مجرد إجراء انتقامي، يخالف جوهر الاتفاق النووي ويبتعد عن أهدافه الأساسية المتمثلة في الحلول الدبلوماسية.

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