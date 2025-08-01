لافروف: لا يمكن السماح بمواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن موافقته على النهج المسؤول لواشنطن الذي يمنع المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال: "بينما يطالب الأوروبيون بشكل هستيري بجر أوكرانيا إلى حلف الناتو والاستعداد للحرب مع روسيا، أكد (وزير الخارجية الأمريكي) ماركو روبيو مؤخرا النهج المسؤول عندما صرح بوضوح أنه لا يمكن أبدا السماح بمواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا. نحن نتفق تماما مع هذا الموقف".

وأشار الوزير إلى أن هذا التفاهم يأتي أيضا نتيجة الحوار الروسي الأمريكي.

من جهة أخرى، دعا لافروف واشنطن لتقييم موضوعي لإجراءات كييف الرامية إلى استئصال كل ما هو روسي، معتبرا أن ذلك سيشكل خطوة مهمة نحو تحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الروسي: "التقدم في القضاء الجذري على أسباب الأزمة (الأوكرانية) يتطلب أيضا توضيحا عميقا لمواقف جميع حماة كييف فيما يتعلق بإجراءات النظام الأوكراني الرامية إلى استئصال كل ما هو روسي تشريعيا وماديا: اللغة، التعليم، الثقافة، التاريخ، الذاكرة، وحظر الأرثوذكسية الكنسية".

وأكد الوزير أنه "لا توجد دولة أخرى في العالم غير أوكرانيا يتم فيها حظر أي لغة بشكل رسمي".

واختتم لافروف قائلا: "نحن مقتنعون أن الولايات المتحدة، التي تختلف عن العديد من المنافقين في الاتحاد الأوروبي، مهتمة بصدق بضمان حقوق الإنسان والأقليات القومية، ويمكنها تقديم تقييم موضوعي لمثل هذه الحالة. وسيشكل هذا خطوة مهمة نحو تقدم ملموس"./