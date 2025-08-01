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رداً على تصريحات مسؤول روسي.. ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين


أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، نشر غواصتين نوويتين رداً على تصريحات لنائب الرئيس الروسي السابق، والنائب الحالي لرئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف.

وقال ترامب "أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة بالقرب من روسيا، تحسبا لتجاوز تصريحات مدفيديف التحريضية الحدود".

ويوم أمس، طلب ميدفيديف، من ترمب أن "يتذكر امتلاك موسكو لقدرات نووية تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي توجد لديها كملاذ أخير"، وذلك وسط مناوشات كلامية بين الطرفين.

ووجه ترمب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال، أمس، انتقادات حادة لميدفيديف الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بعد أن قال إن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية عقابية على روسيا، ومشتري النفط الروسي "لعبة إنذارات"، وخطوة أقرب إلى حرب بين روسيا والولايات المتحدة.

وكتب ترمب: "قولوا لميدفيديف، الرئيس الروسي السابق الفاشل، الذي يعتقد أنه لا يزال رئيساً لروسيا، أن ينتبه لكلامه. إنه يدخل منطقة خطرة للغاية!"، موجهاً تحذيره الثاني للحليف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال ترمب، في 29 تموز، إن أمام روسيا "10 أيام من اليوم"، للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، أو مواجهة رسوم جمركية عليها، وعلى مشتري النفط منها.

ولم تشر موسكو، التي وضعت شروطها الخاصة للتوصل للسلام، والتي تقول كييف إنها ترقى إلى حد المطالبة باستسلامها، حتى الآن إلى أنها ستمتثل لمهلة ترمب.

"اليد الميتة الأسطورية"

وقال ميدفيديف إن تصريح ترمب أظهر أن روسيا يجب أن تستمر في مسار سياستها الحالية.

وأضاف في منشور على "تليجرام": "إذا كانت بعض الكلمات الصادرة عن رئيس روسي سابق قد أثارت رد فعل عصبي من رئيس الولايات المتحدة، صاحب المقام الرفيع والعظيم، فإن روسيا تفعل كل شيء بشكل صحيح وستواصل المضي في مسارها الخاص".

وقال إن على ترمب أن يتذكر "مدى خطورة اليد الميتة الأسطورية"، في إشارة إلى نظام قيادة روسي شبه آلي سري، مصمم لإطلاق صواريخ موسكو النووية في حالة النيل من قيادتها في ضربة قاضية من عدو.

 

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