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حكومة البرتغال تسعى للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة الشهر المقبل


أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، أن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلالأيلول المقبل، حيث جاء في بيان له أن البرتغال "تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل".

وحسب البيان فإن هذا القرار اتخذ بعد "اتصالات متعددة مع الشركاء، وخصوصا مع الأخذ في الاعتبار التطور المقلق للغاية للنزاع، سواء على المستوى الإنساني أو عبر الإشارات المتكررة إلى ضم محتمل لأراض فلسطينية من قبل إسرائيل".

كما ذكر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا بعيد صدور بيان رئيس الوزراء "لقد اتبعت الحكومة مسارا حذرا ومدروسا للغاية، بالتشاور دائما مع شركائها الأوروبيين وشركاء آخرين".

فيما اعتبر وزير الخارجية باولو رانغيل في تصريح لشبكة "آر تي بي" التلفزيونية العامة أنه "قرار مدروس بعناية".

ويأتي هذا الإعلان في وقت قالت هيئة دولية لمراقبة الجوع، مدعومة من الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي إن "أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزة".

وفي حال تحققت تلك الخطوة، ستنضم البرتغال بذلك لدول أخرى مثل كندا وبريطانيا وفرنسا التي أشارت إلى نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في الشهر المقبل.

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حكومة البرتغال تسعى للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة الشهر المقبل
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