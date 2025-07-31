الرئيس الإيراني : من توهّموا إسقاط إيران خلال أيام، أدركوا اليوم عجزهم الكامل"

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الخميس (31 تموز 2025)، إن "من توهّموا إسقاط إيران خلال أيام، أدركوا اليوم عجزهم الكامل"، مضيفًا أن أمريكا وإسرائيل بكل ما تملكان من قوة عسكرية، لم تتمكنا من التصدي لصواريخنا، إذ كانت كل الأراضي المحتلة تحت مرمى نيراننا رغم القبة الحديدية والسفن العابرة للقارات".

وهاجم بزشكيان، في كلمة له خلال زيارته إلى محافظة زنجان شمال غرب إيران، من وصفهم بالعملاء المأجورين الذين رددوا خلال الحرب أن إيران ستسقط، أن "الوقائع على الأرض أثبتت العكس، كما انتقد بعض المعارضين الإيرانيين المقيمين في الخارج"، قائلاً: "يخجل الإنسان أحيانًا من تسميتهم إيرانيين".

وأكد أن "لا قوة في العالم قادرة على الوقوف بوجه شعب إيران عندما يكون موحدًا"، مشددًا على أن الأعداء فشلوا في تحقيق أهدافهم خلال الحرب الأخيرة.

وانتقد بزشكيان بشدة بعض المعارضين الإيرانيين في الخارج، قائلاً: "في الوقت الذي عبّر فيه حتى الأعداء عن موقف تجاه العدوان الأخير، اختار بعض مدّعي الوطنية أن يصطفوا ضد شعبهم.. أحيانًا يشعر الإنسان بالخجل من تسميتهم إيرانيين".

وأشار خلال زيارته إلى محافظة زنجان شمال غرب إيران إلى أن "الذين ظنّوا أن بإمكانهم إخضاع البلاد في أيام، أدركوا اليوم أن شعبًا متحدًا لا يُهزم".