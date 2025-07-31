موسكو ودمشق تتفقان على تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه تم الاتفاق مع الجانب السوري على تشكيل لجنة وزارية مشتركة للنظر في الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، حيث ذكر لافروف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في موسكز مع نظيره السوري أسعد الشيباني عقب مباحثات ثنائية: "فيما يتعلق بالعقود الاقتصادية اتفقنا على تعيين رئيس من الجانب الروسي للجنة المشتركة التي ستنظر في المسارات متبادلة المنفعة".

وأكد الوزير الروسي أن "روسيا ستشارك بشكل فعال في تعافي الاقتصاد السوري". ورحب برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وقال: "نعتقد أن رفع العقوبات الأمريكية عن الشعب السوري هو أمر سليم، حيث كانت تلك العقوبات تطال الشعب لا المسؤولين السياسيين".

بالمقابل، أكد الوزير السوري أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين البلدين للنظر في الاتفاقيات السابقة، وقال إن "العلاقات بين روسيا وسوريا تمر بمنعطف تاريخي حاسم".

وأضاف الشيباني: "لقد وجدنا انفتاحا كبيرا من الجانب الروسي، ونعتقد أن هذه العلاقة ستتطور إلى شراكة استراتيجية متميزة في القريب العاجل".

وربطت روسيا وسوريا علاقات تاريخية على مر الزمان، بما في ذلك في المجال الاقتصادي والتجاري، حيث عزز البلدان شراكتهما الاقتصادية من خلال اتفاقيات ثنائية ومشاريع استثمارية مشتركة، كما حرصا على تطوير التبادل التجاري.