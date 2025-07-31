الصفحة الدولية

موسكو ودمشق تتفقان على تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية


أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه تم الاتفاق مع الجانب السوري على تشكيل لجنة وزارية مشتركة للنظر في الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، حيث ذكر لافروف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في موسكز مع نظيره السوري أسعد الشيباني عقب مباحثات ثنائية: "فيما يتعلق بالعقود الاقتصادية اتفقنا على تعيين رئيس من الجانب الروسي للجنة المشتركة التي ستنظر في المسارات متبادلة المنفعة".

وأكد الوزير الروسي أن "روسيا ستشارك بشكل فعال في تعافي الاقتصاد السوري". ورحب برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وقال: "نعتقد أن رفع العقوبات الأمريكية عن الشعب السوري هو أمر سليم، حيث كانت تلك العقوبات تطال الشعب لا المسؤولين السياسيين".

بالمقابل، أكد الوزير السوري أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين البلدين للنظر في الاتفاقيات السابقة، وقال إن "العلاقات بين روسيا وسوريا تمر بمنعطف تاريخي حاسم". 

وأضاف الشيباني: "لقد وجدنا انفتاحا كبيرا من الجانب الروسي، ونعتقد أن هذه العلاقة ستتطور إلى شراكة استراتيجية متميزة في القريب العاجل".

وربطت روسيا وسوريا علاقات تاريخية على مر الزمان، بما في ذلك في المجال الاقتصادي والتجاري، حيث عزز البلدان شراكتهما الاقتصادية من خلال اتفاقيات ثنائية ومشاريع استثمارية مشتركة، كما حرصا على تطوير التبادل التجاري.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير أسترالي: اعترافنا بدولة فلسطين مسألة وقت لا أكثر
موسكو ودمشق تتفقان على تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية
ترامب: صعب إبرام اتفاق مع كندا بعد إعلانها دعم قيام دولة فلسطينية!
خارجية روسية: مقاطعة واشنطن وحلفائها لمؤتمر فلسطين لا تقلل من أهميته
الرئيس البرازيلي يتعهّد بالدفاع عن بلاده بمواجهة العقوبات الأميركية
ترامب يفرض رسوماً جمركية على واردات الهند
ماكرون: صفقة ترامب مع الاتحاد الأوروبي أفقدت أوروبا هيبتها
خارجية فرنسا: 15 دولة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
روسيا: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية
قتل 4 ثم انتحر.. هذا ما تركه منفذ هجوم نيويورك
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك