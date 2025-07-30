ترامب يفرض رسوماً جمركية على واردات الهند

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على المنتجات القادمة من الهند ابتداءً من يوم الجمعة، حيث ذكر في منشور على منصته «تروث سوشال»، أوضح ترامب، أن الهند ستواجه أيضاً عقوبة إضافية، من دون أن يحدد قيمتها أو طبيعتها.

وبرر ترامب قراره بالقول إن الهند تفرض رسوماً جمركية تُعد «من بين الأعلى في العالم»، إضافة إلى حواجز تنظيمية وصفها بأنها «من الأشد والأكثر إثارة للاستياء».

كما أضاف الرئيس الأميركي: «لا تزال الهند تشتري الغالبية العظمى من معداتها العسكرية من روسيا، وتُعد، إلى جانب الصين، من أكبر مستوردي الطاقة الروسية، في وقت يسعى فيه العالم لوقف المجازر في أوكرانيا».