روسيا: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بأن السلام والأمن في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما دون الحل السلمي للقضية الفلسطينية ومبدأ "حل الدولتين"،إذ ذكر فيرشينين خلال كلمته في الأمم المتحدة في مؤتمر حول الحل السلمي للقضية الفلسطينية: "الأحداث في الشرق الأوسط، والأزمة غير المسبوقة، والتصعيد الواسع للعنف، أظهرت جميعها مرة أخرى: أنه دون حل عادل ودائم للمشكلة الفلسطينية، لن يتحقق سلام وأمن حقيقيان في المنطقة".

كما وصف نائب وزير الخارجية الروسي الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه "تجريد جماعي من الإنسانية".

كذلك ذكر فيرشينين إن "ما يحدث اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أُشير إليه بحق، يفوق الوصف. أمامنا قصة مأساوية من التهميش الجماعي والمعاناة والضحايا الهائلين والدمار".

وانطلقت يوم الاثنين الماضي أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين" برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.