قتل 4 ثم انتحر.. هذا ما تركه منفذ هجوم نيويورك

قال رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز، الثلاثاء، إن المسلح الذي أطلق النار بمبنى مكاتب إدارية في مانهاتن ترك رسالة.

وأضاف المسؤول أن منفذ الهجوم حمّل في رسالته إدارة اتحاد دوري كرة القدم الأمريكية مسؤولية إصابة دماغية لحقت به.

وأضاف آدامز في مقابلة مع شبكة "سي. بي. إس": "ترك ملاحظة أشار فيها إلى أنه يشعر بأنه مصاب بالاعتلال الدماغي المزمن، وهي إصابة دماغية معروفة لدى أولئك الذين يمارسون رياضات بها احتكاك جسدي. ويبدو أنه يحمل إدارة اتحاد دوري كرة القدم الأمريكية مسؤولية إصابته".

وأنهى المسلح شين تامورا (27 عاما) إطلاق النار العشوائي الذي نفذه مساء أمس الاثنين بإطلاق النار على نفسه في منطقة الصدر في الطابق الثالث والثلاثين من ناطحة سحاب بارك أفينيو التي تضم المقر الرئيسي لاتحاد دوري كرة القدم الأمريكية.

وقال آدامز إن التحقيق الأولي يظهر أن المسلح استقل المصعد الخاطئ وبدلا من الوصول إلى مقر الاتحاد انتهى به المطاف في شركة رودين للإدارة التي تمتلك المبنى في 345 بارك أفينيو.

وأودى الحادث بحياة 4 أشخاص بينهم ضابط في شرطة نيويورك، قرب مبنى مكاتب بوسط مانهاتن.