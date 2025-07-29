مقتل خمسة أشخاص بينهم شرطي في إطلاق نار بـ "نيويورك" الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء (29 تموز 2025)، مقتل خمسة أشخاص بينهم أحد أفرادها؛ إثر تعرضهم لإطلاق نار داخل مبنى يضم مكاتب في وسط منطقة "مانهاتن" بمدينة "نيويورك".

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن الشرطة قولها ان المسلح أطلق النار داخل ناطحة سحاب في منطقة مانهاتن بمدنية نيويورك، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط شرطة يبلغ 36 عاما قبل أن يطلق النار على نفسه.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش إن "المهاجم يبلغ من العمر 27 عاماً، كان يقيم في لاس فيغاس وقاد سيارته إلى نيويورك في الأيام الماضية، وتصرف بمفرده"، مشيرة أن "دوافعه لم تتضح بعد. وأوضحت أنه أطلق النار على نفسه في الصدر في ختام الهجوم".

ويقع المبنى المستهدف في جادة بارك أفينيو بمنطقة ميدتاون ويضم مكاتب مؤسسات مالية كبرى منها بلاكستون وKPMG ومقر إدارة دوري كرة القدم الأمريكي. وأكدت الشرطة أن الموقع بات "تحت السيطرة" بعد "تحييد" المهاجم.