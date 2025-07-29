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الخارجية الإيرانية ترد على ترامب: لا نتدخل بمفاوضات غزة واتهاماتكم غطاء لجرائم إسرائيل


في أول رد رسمي على التصريحات التصعيدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الاثنين (28 تموز 2025)، أي تدخل لطهران في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، معتبرة اتهامات واشنطن "كذبة سياسية مكرّرة" تهدف إلى التغطية على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القطاع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "حركة حماس لا تحتاج إلى أوامر من أحد، فهي حركة مقاومة مستقلة تتخذ قراراتها انطلاقًا من مصالح شعبها"، مضيفًا أن "التهديدات الأمريكية باستخدام القوة أو النووي، لن تُسكت صوت المقاومة ولن تحمي إسرائيل من السقوط الأخلاقي والسياسي".

وشدد بقائي على أن "تصريحات ترامب تأتي في سياق الهروب من مسؤولية الشراكة الأمريكية في مجازر غزة"، لافتًا إلى أن ما تحتاجه غزة "ليس وسطاء منحازين بل عدالة ووقفًا فوريًا للجرائم".

وفي رده على اتهامات ترامب بشأن تدخل طهران في مفاوضات التهدئة، قال بقائي إن "هذه الادعاءات غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة، وحماس تدير مفاوضاتها بشجاعة وكفاءة عالية دون الحاجة لأي تدخل خارجي".

وأضاف أن "الاتهامات الأمريكية جزء من التهرب من المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه دعم الكيان الصهيوني، الذي تسبب بمقتل أكثر من 60 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب الحصار المتواصل ومنع دخول المساعدات الإنسانية".

وفي ما يخص التهديدات الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وصف بقائي تصريحات ترامب بأنها "خطاب عدائي مكرّر"، داعياً واشنطن إلى "الكف عن تأجيج التوتر، والتركيز بدلاً من ذلك على وقف تصدير السلاح لإسرائيل، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وفق القوانين الدولية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتهم، في وقت سابق من يوم الاثنين، إيران بإرسال "تعليمات ورسائل" إلى حركة حماس خلال مفاوضات وقف إطلاق النار، معتبراً أن طهران "أثّرت سلباً على سير المحادثات".

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في إدنبرة، إن "إيران تدخلت في هذه الجولة من المفاوضات، وهذا أمر سيئ للغاية"، مهدداً في الوقت نفسه بإعادة تدمير البرنامج النووي الإيراني "بسرعة وبشكل علني".

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