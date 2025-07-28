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بمشاركة إرهابيين.. إيران تحبط مخططات لاغتيال عشرات المسؤولين وتنصيب "بهلوي" بعد اسقاط النظام


كشفت وزارة الأمن الإيرانية اليوم الاثنين عما وصفته "بالمواجهة الموسعة مع التحالف الاستخباراتي الغربي وضبط وإحباط" مخططات تخريبية وتجسسية وإرهابية" خلال حرب الـ12 يوما.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "المعركة التي استمرت لـ12 يوما لم تكن مجرد حرب عسكرية، بل كانت عملية شاملة اعتمدت على عناصر مركبة من الحرب العسكرية، والأمنية، والاستخباراتية، إضافة إلى عمليات إرهابية وتخريب وزعزعة الاستقرار الداخلي وإثارة الفوضى، وذلك بهدف إخضاع إيران، وإسقاط النظام الإسلامي، وتمزيق وحدة البلاد الجغرافية".

واتهمت الوزارة الولايات المتحدة بأنها الراعي الرئيسي لهذه المؤامرة، بالتعاون مع إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية، وجماعات معارضة مسلحة، وتكفيريين، ومهربين مسلحين.

وأعلن الأمن الإيراني أنه كشف وأحبط "المخطط الأمريكي-الصهيوني الكبير" لإنشاء "دولة دمية بقيادة عائلة بهلوي "الخائنة"، وبمشاركة مباشرة لعناصر صهيونية متعصبة من أصول إيرانية في إسرائيل والولايات المتحدة، وتسليم مسؤولية الدولة في المنفى إلى رضا بهلوي، إلى جانب تحريك برامج انفصالية صهيونية عبر عملاء النظام الملكي.

وحسب البيان فقد تم إحباط مخططات لاغتيال 23 من كبار المسؤولين الإيرانيين خلال أيام الحرب، إضافة إلى 13 مؤامرة اغتيال أخرى كانت تحضر خلال الأشهر السابقة، ليصل مجموع العمليات التي تم إحباطها إلى 35 محاولة اغتيال لمسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين.

وأفاد البيان بكشف وتفكيك شبكات تجسس تعمل لصالح الموساد، واعتقال 20 جاسوسا، من بينهم عناصر تنفيذية ولوجستية، في طهران وعدد من المحافظات الأخرى.

ووفقا للبيان، فقد تم أيضا ضبط قاعدة سرية قريبة من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد تضم 300 عنصر إرهابي أجنبي كانوا يستعدون للتسلل إلى داخل إيران، كما كشفت محاولة إسرائيل لتجنيد مئات المرتزقة تحت مسمى "الجبهة المتحدة لبلوشستان".

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