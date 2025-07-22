إيران تكشف حصيلة الشهداء جراء حربها ضد إسرائيل

كشفت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، عن حصيلة شهداء ايران جراء حربها ضد إسرائيل.

وقالت مهاجراني في تصريح صحفي إنه "في الحرب الأخيرة قدّمنا 1062 شهيداً، من بينهم 102 امرأة و38 طفلاً و تضرر حوالي 8000 وحدة سكنية".

وكانت قد أفادت السلطة القضائية في إيران، في وقت سابق بأن عدد ضحايا الهجمات التي شنّها الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية ارتفع إلى 935 شهيداً، في حصيلة جديدة كشفت عنها منظمة الطب العدلي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية اصغر جهانغير إن "العدو الصهيوني، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، ارتكب مجازر مروعة في إيران، أودت بحياة ما يقرب من ألف مواطن بريء"، واصفاً الهجوم بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف، أنه "وفق الإحصاءات الرسمية، تضم قائمة الشهداء 38 طفلاً و102 امرأة، بعضهن كنّ حوامل، ما يسلّط الضوء على الطابع الوحشي لهذا العدوان الذي استهدف مناطق مدنية".

وأكد جهانغير أن "الجهات المختصة تواصل أعمال التعرف على بقية الشهداء"، مضيفاً أن "الملفات القانونية المتعلقة بهذه الجرائم قيد المتابعة على المستويين الداخلي والدولي".

كما استشهد عدد كبير من القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين في الأيام الأولى للهجوم.