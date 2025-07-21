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صحيفة تركية: أردوغان وقع قرارا بإنهاء الاتفاقية النفطية مع العراق


 

كشفت وسائل إعلام تركية محلية، اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقّع قراراً يقضي بإنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام بين بلاده والعراق، اعتباراً من شهر تموز 2026، فبحسب القرار الذي نشرته الجريدة التركية الرسمية، تنتهي الاتفاقية اليوم 27 تموز 2026.

كما لفت القرار إلى الاتفاق الإضافي الذي وُقع في 15 نيسان 2011 بين حكومتي تركيا والعراق حول هذه الاتفاقية، والذي حدد 27 تموز 2026 موعداً لإنهاء الاتفاقية الأساسية الموقعة في 27 آب 1973.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية وقعت في 1973، لتدخل حيز التنفيذ في 22 نيسان 1975 مع مصادقة مجلس الوزراء التركي عليها، وجُددت عدة مرات، آخرها في عام 2010، حينما جرى تمديدها لمدة 15 عاماً، وكان من المقرر أن تنتهي في عام 2025، حيث صادقت تركيا على بروتوكول الاتفاقية في (7 كانون الأول 1981)، وعلى ملاحق إضافية في عام 1986.

وتم توقيع هذا الاتفاق لأول مرة بين الدولتين لتأمين تصدير ‏النفط الخام من العراق إلى ميناء جيهان التركي.

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