كوريا الجنوبية: ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة إلى 14 شخصا

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم الأحد بارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد إلى 14 شخصا فيما يتم البحث عن 12 مفقودا، حيث ذكرت وكالة "يونهاب" اليوم الأحد، إن "الأمطار الغزيرة أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين بمقاطعة غيونغسانغ"، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 14 حالة وفاة.

وأضافت أنه "بحسب المناطق، سجل كل من مدينة أوسان بإقليم غيونغغي ومدينة دانغجين بإقليم جنوب تشونغتشيونغ حالة وفاة واحدة، وشهدت مدينة سوسان بإقليم جنوب تشونغتشيونغ وبلدة سانتشونغ بإقليم جنوب غيونغسانغ حالتي وفاة و6 حالات وفاة على التوالي".

كما أوضحت "يونهاب" أن الأمطار الغزيرة أدت إلى إجلاء إجمالي 12,921 شخصا من 14 مدينة حضرية وإقليما، و86 مدينة وبلدة.

فيما نقلت عن وزير الداخلية الكوري يون هو جونغ قوله إن الحكومة "شكلت فريقا مشتركا بين الوكالات الحكومية لدعم التعافي من أضرار الأمطار".

وأضاف الوزير أن الحكومة "ستحول تركيزها من الاستجابة للأمطار إلى التعافي من الأضرار"، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية والوزارات الأخرى ذات الصلة والحكومات المحلية المتضررة ستقوم بتعبئة جميع الموارد المتاحة وتنفيذ أعمال إصلاح طارئة سريعة".