الصفحة الدولية

الصين تتهم دولاً بسرقة المعادن النادرة


وجهت وكالة الاستخبارات في الصين، اتهاما لوكالات استخبارات أجنبية بسرقة المعادن الأرضية النادرة الخاضعة للقيود.

وجددت الصين، عزمها على كبح التهريب، رغم موافقة بكين على إعادة النظر في طلبات لتصدير المورد الصناعي الحيوي بعد محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.

وأشارت وزارة أمن الدولة في الصين إلى أن هناك جهات أجنبية تهرب هذه المواد دون ذكر أي دولة صراحةً.

تنظر بكين إلى هذه المعادن باعتبارها أصلاً استراتيجياً، كما استخدمتها كورقة مُساومة في المفاوضات على الرسوم الجمركية مع واشنطن.

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الصين تتهم دولاً بسرقة المعادن النادرة
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