فيدان ولافروف يبحثان قضايا ثنائية ودولية على هامش اجتماعات منتدى انطاليا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، قضايا ثنائية وإقليمية.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن الوزيرين بحثا خلال لقائهما اليوم في انطاليا العلاقات التركية الروسية، وسبل التعاون في مجال الطاقة. جاء ذلك خلال لقائهما، السبت، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، جنوبي تركيا.

كما ناقشا قضايا الأمن الملاحي في البحر الأسود، والجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية.

وناقش الوزيران أيضا التطورات الراهنة في سوريا وآخر المستجدات في قطاع غزة