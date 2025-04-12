أول تعليق عُماني على جولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية

علقت وزارة الخارجية العمانية، اليوم السبت، على جولة المفاوضات الأولى التي عقدت في العاصمة مسقط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الخارجية العمانية، "توسطنا لبدء مفاوضات بين إيران وأمريكا بهدف مشترك يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم". وأضافت، أن "المفاوضات جرت بشكل ودي ساعد على تقريب وجهات النظر بما يحقق في نهاية المطاف السلام والاستقرار".

يشار إلى أنه ‌‏وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أعلن اليوم السبت، انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط.

وقال عراقجي، في تصريحات إن "الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي ورفع العقوبات انتهت باتفاق الجانبين على مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل".

وبحسب وسائل إعلام، فان "رؤساء وفدي إيران وأمريكا تحدثا لدقائق بحضور وزير خارجية عمان قبل مغادرة مقر المحادثات، وتبادلا مواقف حكومتيهما بشأن برنامج إيران النووي السلمي ورفع العقوبات غير القانونية".

وأكدت الخارجية الإيرانية، ان المفاوضات غير المباشرة استمرت ساعتين ونصف في أجواء بناءة قائمة على الاحترام المتبادل.

يذكر أن الحكومة الإيرانية، حددت "المقبول والمرفوض" في المفاوضات التي انطلقت اليوم السبت، مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في معرض إشارتها إلى بدء المفاوضات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأمريكي في سلطنة عمان، ان "المفاوضات التي نقبل بها هي مفاوضات دقيقة وبعيدة عن الضجيج؛ مما يحول دون نشر الروايات غير الموثقة من قبل معارضي المفاوضات".

وكتبت مهاجراني في مدونة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم السبت: ان "المفاوضات التي تعد مقبولة من جانبنا هي مفاوضات دقيقة وبلا ضجیج؛ كل رسالة، أولا خطية وواضحة، ومن دون استعراضات او اثارة أجواء".

وأضافت: "هذا العمل يسد الطريق أمام الروايات غير الموثوقة لمعارضي المفاوضات؛ إيران اختارت صيغة التفاوض بنفسها، وهذا يعني العقلانية الدبلوماسية لدينا".

وكانت قد توقعت وزارة الخارجية الإيرانية، الا تكون المفاوضات التي انطلقت اليوم السبت، مع الولايات المتحدة الأمريكية "طويلة".

وقالت الوزارة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، "لا هدف لدينا في محادثات مسقط غير تأمين مصالحنا الوطنية"، مضيفة: "نعطي فرصة حقيقية للدبلوماسية لتسوية الملف النووي ورفع العقوبات عن بلدنا".

واعتبرت ان "اليوم مهم وأثبتنا خلال العقود الماضية أننا ملتزمون بمبدأ الدبلوماسية"، لافتة إلى أن "مفاوضات اليوم هي البداية وفيها يعلن الطرفان المواقف المبدئية ونتوقع ألا تكون طويلة".

علن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق من اليوم السبت، انطلاق المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "محادثات عراقجي وويتكوف تجري بقاعتين منفصلتين وتبادل المواقف سيتم عبر وزير خارجية عمان".

وافادت وكالة "ارنا" الإيرانية للأنباء، بان وزير الخارجية عباس عراقجي، يقود الوفد الايراني المفاوض الى سلطنة عمان، بينما يرأس ممثل الرئيس الامريكي استيف ويتكوف، وفد بلاده للمشاركة في هذه المفاوضات غير المباشرة.

ووصل عراقجي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة العمانية مسقط، يرافقه المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني إسماعيل بقائي، وكل من مساعد الوزير للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، والشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي.

والتقى وزير الخارجية الايراني في مسقط اليوم، نظيره العماني بدر الدين البوسعيدي، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الترتيبات الخاصة بإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية.