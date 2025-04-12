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وزير الخارجية الإيرانية يسلّم نظيره العُماني مواقف إيران لنقلها إلى الطرف الأميركي


إلتقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي نظيره العماني بدر البوسعيدي وأطلعه على مواقف بلاده لنقلها إلى الطرف الأميركي، وذلك بعيد وصوله صباح اليوم إلى عُمان على رأس وفد للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، إذ أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء بأنّ عراقجي التقى نظيره العماني فور وصوله إلى العاصمة العمانية.

وخلال اللقاء، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن “سعادته بالعلاقات المتينة والراسخة بين البلدين في مختلف المجالات”، مشيداً بموقف سلطنة عمان المسؤول حيال القضايا والتطورات الإقليمية.

كما اعتبر استضافة مسقط للمفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا دليلاً على هذا النهج الإيجابي، موجّهاً شكره لوزير الخارجية العماني على اهتمامه البالغ بهذا الملف.

وقال عراقجي ان” المفاوضات ستكون غير مباشرة وتشمل الملف النووي فقط وأغلب المواضيع الأساسية والجوهرية ستتضح خلالها”.

واضاف:”- لدينا الإرادة اللازمة للتوصل لاتفاق من موقع متكافئ يؤدي إلى تحقيق مصالح شعبنا الوطنية”.

بالمقابل، رحّب وزير الخارجية العماني بعراقجي والوفد المرافق له، واصفاً العلاقات الثنائية بين عمان وإيران بأنها علاقات متميزة، ومعرباً عن تقديره للجمهورية الإسلامية الإيرانية لاختيارها مسقط كمقر لهذه المفاوضات المهمة.

وأضافت الوكالة أنّ البوسعيدي أطلع نظيره الإيراني “على الترتيبات والإجراءات التي تمّ إعدادها لعقد المفاوضات غير المباشرة المقررة لهذا اليوم”. وأشارت إلى أنّه “في إطار المفاوضات غير المباشرة، قام وزير الخارجية الإيراني بتقديم محاور ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى وزير الخارجية العماني، لنقلها إلى الطرف الأميركي”.

وضمّ الوفد الإيراني، إلى جانب عراقجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية كاظم غريب آبادي والمتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي.

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