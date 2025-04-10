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ترامب يفرض عقوبات جديدة على ايران قبل بدء مفاوضات مقررة بين الجانبين!


 عقوبات جديدة فرضتها واشنطن على إيران بسبب ملفها النووي مستبقة بذلك مفاوضات مقررة بين الجانبين السبت المقبل، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء فرض عقوبات جديدة على إيران، بعد يومين من إعلان الرئيس دونالد ترامب عزم الولايات المتحدة إجراء محادثات مباشرة مع طهران بشأن برنامجها النووي.

كما ذكرت الوزارة في بيان إن العقوبات تستهدف خمس كيانات إضافة إلى شخص واحد في إيران لدعمهم البرنامج النووي لطهران، مؤكدة أن العقوبات تهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأوضحت أن الكيانات المستهدفة تشمل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي التابعة لها.

أما الشخص المستهدف بالعقوبات الجديدة فهو مجيد مسلط العضو المنتدب لشركة أتبين ايستا للتكنولوجيا والهندسة، والتي ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تساعد شركة تكنولوجيا الطرد المركزي في الحصول على مكونات من موردين أجانب.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في البيان "سعي النظام الإيراني المحموم لامتلاك أسلحة نووية لا يزال يُشكل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة، وتهديدا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي".

وجاءت هذه العقوبات بعد تعليقات مفاجئة لترامب يوم الإثنين الماضي أعلن خلالها أن الولايات المتحدة وإيران ستجريان محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم السبت المقبل في سلطنة عمان، لكن وزير الخارجية الإيراني قال في وقت لاحق إن المناقشات في عمان ستكون غير مباشرة.

وفي إشارة إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق بين الخصمين حذر ترامب من أن "إيران ستكون في خطر كبير" إذا فشلت المحادثات، في تهديد بعمل عسكري.

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