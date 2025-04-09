ترامب: سمحت بوقف مؤقت للرسوم الجمركية لـ90 يوماً على هذه الدول

اعلن الرئيس الأمريكي دونالدترامب، اليوم الأربعاء، عن السماح بوقف مؤقت للرسوم الجمركية لـ90 يوماً على الدول التي لم تقم بأي رد انتقامي.

وقال ترامب في تصريح "اننا رفعنا الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% وستدخل حيز التنفيذ فوراً".

وأضاف "سمحت بوقف مؤقت للرسوم الجمركية لـ90 يوماً على الدول التي لم تقم بأي رد انتقامي ضدنا".

وذكر "نأمل أن تدرك الصين قريبا أن أيام تمزيق الولايات المتحدة ودول أخرى لم تعد مقبولة أو قابلة للاستمرار"، لافتا الى ان أكثر من 75 دولة تواصلت معنا للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية".