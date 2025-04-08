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عراقجي: مستعدون للعمل بجدية من اجل الاتفاق مع أمريكا


اعلن وزير الخارجية الايرانية، عباس عراقجي في مقال له عن تبادل رسائل بين إيران والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، مضيفا: مستعدون للعمل بجدية من أجل اتفاق وسنلتقي في سلطنة عمان السبت لإجراء مفاوضات غير مباشرة.

وقال وزير الخارجية الإيراني في مقال لواشنطن بوست: جرى في الأسابيع الأخيرة تبادل رسائل بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى ان ايران تعتبر الاتصالات محاولة جادة لتوضيح المواقف وفتح آفاق جديدة للدبلوماسية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للعمل بجدية من أجل اتفاق وسنلتقي في سلطنة عمان السبت لإجراء مفاوضات غير مباشرة مشددا على ان المفاوضات غير المباشرة مع الأمريكيين فرصة بقدر ما هي اختبار.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: السعي إلى المفاوضات غير المباشرة ليس تكتيكا أو انعكاسا لأيديولوجية بل خيار استراتيجي.

وأشار عراقجي إلى اننا نواجه جدارا كبيرا من انعدام الثقة ولدينا شكوك في صدق النية، لافتا إلى ان الأمور تسوء مع الإصرار الأمريكي على سياسة الضغط الأقصى.

وأضاف وزير خارجية إيران في مقال لواشنطن بوست: علينا أولا أن نتفق على استحالة وجود خيار عسكري وترمب يدرك ذلك مشيرا إلى ان أي صراع سيمتد عبر المنطقة ويكلف تريليونات من أموال دافعي الضرائب، وان أي صراع سيكلف أضعاف ما أحرقه أسلاف ترمب في أفغانستان والعراق.

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