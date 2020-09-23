كورونا.. دخول أول لقاح للحماية من كورونا بجرعة واحدة مراحل الاختبار

دخل اليوم أول لقاح يهدف إلى الحماية من فيروس كورونا بجرعة واحدة مراحل الاختبار النهائية بالولايات المتحدة، في تجربة دولية يشارك فيها ما يصل إلى 60 ألف متطوع.

واللقاح التجريبي -الذي تطوره شركة الأدوية الأميركية العملاقة جونسون آند جونسون- رابع لقاح يدخل تجارب المرحلة الثالثة الكبيرة في البلاد، والتي ستحدد ما إذا كانت اللقاحات فعالة وآمنة، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" بنسختها الإلكترونية.

ووفقا للصحيفة، استثمرت الولايات المتحدة مليارات الدولارات في مجموعة من تقنيات اللقاحات، منها ما يقرب من 1.5 مليار دولار لدعم تطوير لقاح "جونسون آند جونسون" وشراء 100 مليون جرعة مقدما.