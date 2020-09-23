الصفحة الدولية

كورونا.. دخول أول لقاح للحماية من كورونا بجرعة واحدة مراحل الاختبار


دخل اليوم أول لقاح يهدف إلى الحماية من فيروس كورونا بجرعة واحدة مراحل الاختبار النهائية بالولايات المتحدة، في تجربة دولية يشارك فيها ما يصل إلى 60 ألف متطوع.

واللقاح التجريبي -الذي تطوره شركة الأدوية الأميركية العملاقة جونسون آند جونسون- رابع لقاح يدخل تجارب المرحلة الثالثة الكبيرة في البلاد، والتي ستحدد ما إذا كانت اللقاحات فعالة وآمنة، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" بنسختها الإلكترونية.

ووفقا للصحيفة، استثمرت الولايات المتحدة مليارات الدولارات في مجموعة من تقنيات اللقاحات، منها ما يقرب من 1.5 مليار دولار لدعم تطوير لقاح "جونسون آند جونسون" وشراء 100 مليون جرعة مقدما.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كورونا.. دخول أول لقاح للحماية من كورونا بجرعة واحدة مراحل الاختبار
طائرة نائب ترامب تصطدم بطائر وتهبط اضطرارياً
ماكرون: لا يمكن لواشنطن تطبيق آلية معاودة فرض العقوبات على طهران
استمرار تعليق لقاح “أسترازينيكا” في أمريكا بعد تقارير عن مرض عصبي خطير
روسيا تسمح باختبار لقاح آخر ضد فيروس كورونا
القانونية النيابية توضح تفاصيل تعديل قانون المحكمة الجنائية
باسلوب البلطجية ترامب يتوعد مدناً أميركية "معارضة" بحرمانها من التمويل الفيدرالي
بيل غيتس: لقاح كورونا في اوائل 2021 وهذه الشروط تحدد سرعة نهاية الوباء
ترامب يستهزىء بحياة مواطنية ويزعم ان كورونا لايؤثر على احد فعليا
ترامب يوقع مرسوما بفرض عقوبات اقتصادية على اي جهة تسهل توريد الاسلحة لايران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
فيسبوك