مسؤول إيراني: لم نتفاجأ بالعدوان المشترك ولدينا رد مركب بلا سقف زمني

أكد مسؤول إيراني رفيع، اليوم السبت، عدم تفاجيء بلاده بالعدوان الأمريكي (الإسرائيلي) المشترك، وردها سيكون مركبا ودون سقف زمني، حيث اوضح المسؤول الايراني في تصريحاته "لم نتفاجأ بالعدوان الأمريكي (الإسرائيلي) المشترك، ولدينا رد مركب بلا سقف زمني".

وأضاف: "نقول بوضوح (لإسرائيل) أن تستعد لما هو قادم، وردنا سيكون علنيا ولا خطوط حمراء"، مشيرا الى أن "كل الأصول والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط باتت هدفا مشروعا"، وتابع: "لا خطوط حمراء بعد هذا العدوان وكل شيء وارد بما فيه سيناريوهات لم تكن مطروحة سابقا"، لافتا الى أن "الولايات المتحدة و (إسرائيل) بدأتا عدوانا وحربا ستكون تداعياتها واسعة وطويلة الأمد".