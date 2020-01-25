ترامب يواجه اتهامات بسرقة شعار القوات الفضائية الأمريكية من "ستار تريك"!

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة لموجة تعليقات وسخرية وانتقادات، بعد أن تبين أن شعار القوات الفضائية الأمريكية الجديدة، يشبه كثيرا شعارا آخر من مسلسل "ستار تريك".

ونشر ترامب شعار القوات الفضائية للولايات المتحدة التي تم تشكيلها العام الماضي على حسابه في "تويتر"، وهو يضم كوكبا محاطا بمدار خلف جسم أبيض مثلث الشكل.

وتم تبني هذا الشعار تحت إشراف ترامب شخصيا، "بعد التشاور مع قادتنا العسكريين العظماء ومصممين وآخرين"، كما ذكر الرئيس في التغريدة.

غير أن المغردين في "تويتر" سرعان ما لفتوا إلى أن هذا الشعار متطابق تقريبا مع شعار قيادة الأسطول الفضائي لـ"اتحاد الكواكب الموحدة" من مسلسل "ستار تريك" الخيالي العلمي المشهور.