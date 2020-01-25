الرئيس الصيني عن فيروس كورونا: الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة

اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ، السبت، أن الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة، في اشارة الى فيروس كورونا.

وقال بينغ بعد اجتماع بشأن مكافحة فيروس كورونا، إن "الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة".

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم السبت، أن الرئيس شي جين بينغ عقد اجتماعا للمكتب السياسي بشأن الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأدى انتشار الفيروس الجديد إلى وفاة 41 شخصا، وأصاب أكثر من 1300 على مستوى العالم.

وأمرت الصين بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس "كورونا"، في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

وهذا الفيروس هو نوع جديد من عائلة فيروسات الكورونا التي قد تسبب أمراضاً غير مؤذية لدى الإنسان كالزكام، لكنها قد تكون مصدر أمراض قاتلة مثل السارس.