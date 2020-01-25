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"الفيروس القاتل" يصل أوروبا... وتسجيل حالتي إصابة


أعلنت السلطات في فرنسا، الجمعة، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد القاتل القادم من الصين، في أول حالة من نوعها في أوروبا.

وأكدت وزيرة الصحة، أغنيس بوزين، تسجيل حالتي الإصابة، وقالت إن كلتاهما لشخصين سافرا إلى الصين، مضيفة أنها تتوقع مزيدا من الحالات.

وتابعت: "لدينا حالتان. ربما سيكون لدينا حالات أخرى".

كما ذكرت الوزيرة أنها تعتقد أن أحد أسباب كون فرنسا أول دولة أوروبية تسجل حالات إصابة مؤكدة يعود إلى أنها طورت اختبارا يتيح للمسعفين تشخيص المرضى سريعا.

وإحدى حالتي الإصابة لرجل عمره 48 عاما زار ووهان، بؤرة تفشي الفيروس في الصين، قبل السفر إلى فرنسا، الأربعاء، وفقا للوزيرة، وهذا الشخص أدخل مستشفى في مدينة بوردو جنوب غربي فرنسا، فيما أدخل الشخص الآخر إلى مستشفى في باريس.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الشخص سافر إلى الصين، لكنها لم يكن لديها معلومات كثيرة عنه.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين في نهاية العام الماضي وانتشر في مدن أخرى منها بكين وشنغهاي ومكاو، كما انتشر في الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.

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