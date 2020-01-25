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حتى اسمه يخيفكم :: الولايات المتحدة تمنع شخصاً يحمل لقب "سليماني" من دخول أراضيها


أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا، السبت، بشأن منع واشنطن مواطنين إيرانيين اثنين، أحدهما يحمل لقب سليماني، من دخول الأراضي الأمريكية.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن قوات الأمن الأمريكية منعت طالبا إيرانيا من دخول البلاد رغم أنه يدرس في إحدى جامعاتها، كذلك منع حرس الحدود سائق شاحنة إيراني كان يعبر الحدود مع كندا لأن اسم عائلته "سليماني".

ودانت الخارجية الإيرانية القيود التي يفرضها حرس الحدود الأمريكي ضد المواطنين الإيرانيين، معتبرة أن تعامله معهم وسؤاله عن انتماءاتهم السياسية ومعتقداتهم الدينية والولوج في حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، غير قانوني وغير إنساني ويشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن الإجراءات الأمريكية عنصرية، وتقوم على أساس العرق والانتماء والدين أحيانا، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية ذلك، وبإمكان طهران ملاحقتها في منظمات حقوق الإنسان.

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حتى اسمه يخيفكم :: الولايات المتحدة تمنع شخصاً يحمل لقب "سليماني" من دخول أراضيها
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