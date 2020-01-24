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إيران ترد على التهديد الأمريكي باغتيال اللواء إسماعيل قآني


اعتبرت إيران أن تهديد الولايات المتحدة باغتيال القائد الجديد لـ "فيلق القدس" في الحرس الثوري، اللواء إسماعيل قآني، يكشف حقيقة استخدام الحكومة الأمريكية لـ"إرهاب الدولة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان أصدره اليوم الخميس ردا على تهديد المبعوث الأمريكي المعني بشؤون إيران، برايان هوك، باغتيال واشنطن قآني، إن هذه التصريحات إعلان رسمي يميط اللثام بشكل صارخ عن "إرهاب الدولة المنظم للإدارة الأمريكية".

وأشار موسوي إلى أن الولايات المتحدة تعد "ثاني نظام بعد الكيان الصهيوني الذي يعلن رسميا توظيف إمكاناته الحكومية وقواته المسلحة لتنفيذ عمليات إرهابية ويؤكد مواصلة هذا النهج في المستقبل أيضا".

واعتبر موسوي لجوء "النظام الأمريكي إلى الأعمال الإرهابية دليل ضعف لساسته وعجزهم وتخبطهم"، مشددا على إدانة بلاده "هذه التصريحات الوقحة والإجراءات الإرهابية" من قبل الولايات المتحدة.

كما دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أعضاء الأسرة الدولية إلى "شجب هذه الإجراءات والتشجيع على إرهاب الدولة لأن استمرار هذا النهج سيرتد مفعوله عاجلا أم آجلا على الجميع".

وسبق أن قال المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران إن من يخلف القائد السابق لـ "فيلق القدس"، اللواء قاسم سليماني، الذي قتلته الولايات المتحدة يوم 3 يناير العام الحالي بغارة جوية قرب مطار بغداد، سيلقى ذات المصير إذا واصل نفس النهج بقتل أمريكيين.

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