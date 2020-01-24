الولايات المتحدة تحظر منح تأشيرات التجارة والاستثمار للإيرانيين

على خلفية التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، قررت الولايات المتحدة منع المواطنين الإيرانيين من دخول أراضيها بتأشيرات التجارة والاستثمار اعتبارا من اليوم الخميس.

وبررت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية هذا القرار بانتهاء معاهدة صداقة أبرمت بين الطرفين منذ عقود في أكتوبر عام 2018، مؤكدة أن المواطنين الإيرانيين لم يعودوا مؤهلين للحصول على تأشيرات E-1 و E-2 التي تتيح لمواطني دول أخرى دخول الولايات المتحدة لأغراض التجارة الدولية واستثمار مبالغ كبيرة.

وطالبت الدائرة المواطنين الإيرانيين المتواجدين حاليا في الولايات المتحدة بهذه التأشيرات بمغادرة البلاد فور انقضاء مدة الإقامة المصرح لهم بها.

ومن غير الواضح عدد الإيرانيين الذين سيطالهم الإجراء الجديد.