فيروس "كورونا" يصل السعودية ويسجل أول حالة إصابة

أعلن وزير هندي عبر "تويتر" أن هناك "ممرضا هنديا في مستشفى بجنوب السعودية مصاب بفيروس كورونا".

وبحسب "سي أن أن" أعلن وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيل مريدالهاران، الخميس، في تغريدة له على تويتر، أننه تم اكتشاف إصابة الممرضة الهندية ب‍فيروس كورونا، بعد فحص حوالي 100 ممرضة هندية معظمهم من كيرالا، يعملون في مستشفى الحياة ب‍السعودية.

وأوضح وزير الدولة الهندي، أن الممرضة تخضع للعلاج في مستشفى عسير بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها "تتماثل للشفاء بشكل جيد".

وارتفع عدد الوفيات في مدينة ووهان الصينية إلى 17 حالة إثر الإصابة ب‍فيروس كورونا الجديد، بينما تم الإبلاغ عن عشرات الحالات الأخرى في جميع أنحاء الصين وصولاً إلى غرب الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من احتمال تفشي الفيروس ليصبح وباء.

وأعلنت مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، الأربعاء، أنها ستغلق "مطارها" ومحطات السكك الحديدية مؤقتاً للركاب المغادرين، كما سيتم تعليق جميع خدمات النقل العام، في محاولة من السلطات لاحتواء الفيروس.