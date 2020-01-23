مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار في مدينة سياتل شمال شرقي الولايات المتحدة

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، سقوط قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة سياتل شمال شرقي الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن منفذ العملية استطاع الفرار.

وقالت الشرطة في بيان: "سقط العديد من الضحايا، واستطاع المشتبه به الفرار. ويتم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى".

وقالت شرطة سياتل على "تويتر": "المحققون يباشرون التحقيق بعد إصابة ستة أشخاص في حادث إطلاق نار وسقوط قتيل".

وأضافت الشرطة أن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث"، مشيرة إلى أ "المشتبه به لاذ بالفرار من المكان".

وقالت إدارة الشرطة إن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث.