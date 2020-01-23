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البيت الأبيض يتهم رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بالافتراء


اتهم البيت الأبيض بالافتراء، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الذي تحدث بمجلس الشيوخ أثناء جلسة استماع في إطار إجراءات المساءلة ضد الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في تغريدة على صفحة البيت الأبيض في تويتر اليوم الأربعاء: "آدم شيف يكذب، عندما يقول إن الرئيس ترامب قام بتأجيل اللقاء مع الرئيس [الأوكراني فلاديمير] زيلينسكي. لقد دعا الرئيس ترامب، الرئيس زيلينسكي إلى البيت الأبيض دون أي شروط مسبقة ثلاث مرات: 21 أبريل و29 مايو و25 يوليو. والتقى الرئيسان في الأمم المتحدة [في نهاية سبتمبر من العام الماضي]. - وواصل شيف الكذب. خلال المحادثة الهاتفية [في يوليو]، لم يطلب الرئيس ترامب بتاتا من الرئيس زيلينسكي التحقيق".

من جانبه قال شيف، في كلمته أمام مجلس الشيوخ التي دامت أكثر من ساعتين: "في نهاية المطاف، فإن السؤال يتلخص في ما إذا كانت تصرفات الرئيس الصعبة تتطلب إزاحة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين لأنه أساء استخدام منصبه الرسمي وثقته العامة، مستخدما سلطته لتحقيق مكاسب شخصية، وطلب مساعدة أجنبية في انتهاك للقانون. إذا لم يقع هذا السلوك تحت عقاب المساءلة وسحب الثقة، فلا شيء إذا يقع [تحت المساءلة]".

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