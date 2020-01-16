وزير الخارجية الألماني: حفتر يعلن استعداده للهدنة في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس أن المشير خليفة حفتر أعلن استعداده لوقف إطلاق النار في ليبيا.

ووفقا للوزير الألماني، فقد قال حفتر إنه مستعد للهدنة في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوزير قوله "لقد وعد حفتر بالالتزام بوقف إطلاق النار بغض النظر عن حقيقة أنه لم يوقع اتفاق وقف إطلاق النار في بداية الأسبوع في موسكو."

وكان طرفا النزاع في ليبيا قد أعلنا وقفا لإطلاق النار، اعتبارا من يوم 12 يناير/كانون الثاني، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.

وينعقد مؤتمر برلين في العاصمة الألمانية، الأحد المقبل، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.