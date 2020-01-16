برلماني روسي: سليماني بطل قومي وقائد كبير

وصف رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، قائد قوات "القدس" الشهيد الفريق قاسم سليماني بانه بطل قومي وقائد كبير.

وخلال لقائه السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي امس الثلاثاء، اشار سلوتسكي الى مواقف روسيا المعارضة لنهج التفرد في الساحة الدولية وقال، ان اغتيال الفريق قاسم سليماني كان الحادث الاكثر مقتا خلال الفترة الاخيرة وقد اعلنا نحن عن استنكارنا وقلنا بانه ياتي في اطار ذات المخططات المناهضة لايران التي بدات منذ فترة ومازالت مستمرة.

وقال البرلماني الروسي في وصف الشهيد سليماني: لقد كان الفريق سليماني شخصية مهمة جدا وبطلا قوميا وقائدا كبيرا لقوات "القدس" (التابعة للحرس الثوري) سيخلد في تاريخ ايران، وان اغتياله بعث لدينا شديد الاسى والاسف.

من جانبه اشار السفير الايراني كاظم جلالي خلال اللقاء الى اهمية تطوير العلاقات الشاملة بين البلدين ونوه الى الدور المهم للبرلمانات في تطوير العلاقات الخارجية للحكومات والتقارب بين الشعوب ، داعيا الى تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى الاسلامي والدوما الروسي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء بشان برامج التعاون البرلماني المشترك بين ايران وروسيا ومنها زيارة رئيس الدوما الروسي فيتشسلاف فالودين الى طهران وانعقاد اجتماع اللجنة العليا للتعاون البرلماني بين البلدين.