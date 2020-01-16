القوات الخاصة الروسية تحصل على "دبابات طائرة"

في عام 2020، ستحصل القوات الخاصة الروسية على مروحية حربية "مي-8أ إم تي شي-في إن". إذ سيتم تحول مي-8 إلى مروحية ثقيلة و"دبابة طائرة" مدرعة.

من المقرر اختبار النماذج الأولية الأولى في خريف عام 2020. على الأرجح، ستجري الاختبارات في مركز التدريب في تورجسك، حسبما ذكرت مصادر في وزارة الدفاع لصحيفة "إزفستيا".

لن تكون المروحية الجديدة قادرة على نقل جنود القوات الخاصة فحسب، ولكن أيضًا دعمهم بالنار. في النسخة الأكثر تسليحًا، ستحمل الطائرة ما يصل إلى أربعة صواريخ "غيرميس" بعيدة المدى، أو ما يصل إلى ثمانية صواريخ "أتاك" الأسرع من الصوت، أو ما يصل إلى 2 طن من القنابل الجوية.

سيسمح الحمل القتالي للطائرة المروحية بضرب الأهداف البرية والبحرية والجوية على مسافة تصل إلى 20 كم، وستتمكن إلكترونيات الطيران الحديثة والأنظمة الإلكترونية البصرية والرادارات وأجهزة التصوير الحرارية من العمل على مدار الساعة وفي جميع الأحوال الجوية.